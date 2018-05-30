'Bizim çocuklar' yardım için bir arada

Ülkemizin önde gelen genç müzisyenleri “hayata dokunan” bir ardım konseri için toplanıyor. “BİR EL UZAT” yardım konserinde bir araya gelecek genç müzisyenler, hiçbir ücret almayacak. Genç müzisyenlerin Devran Vudalı’nın geleneksel hale getirdiği yardım konserine “evet” demesi büyük takdir topladı. Yeni isimlerin de konser için gecede hazır bulunması bekleniyor.

Kanser illetine yakalanan çocuklarımıza yardımları ile bilinen Devran Vudalı, bir kez daha yüreği insan sevgisi ile atan müzisyen gençleri bir araya topluyor.

Göçmenköy Parkı’nda yer alacak ve toplanan paranın tamamı Kemal Saracoğlu Lösemili ÇocuklarKanserle Savaş Vakfı’na bırakılacak.

Lütfiye Özipek, Eril Cambaz, Ahmet Evan, Sinan Güzen, Bora Serbülent, Zeki Karahanoğlu ve Gece Vardiyasi, bu muhteşem amaç için 8 Temmuz saat 1800’de bir araya gelecek.

Gece boyu devam edecek konserlere yönelik ayrıntılı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak

Biletler ve detaylı bilgi için:

Devran Vudalı :05428564376

Niyazi Kafidir :05488380998