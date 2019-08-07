Bizimkiler dizisinin senaristi Umur Bugay hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın en ünlü senarist ve yönetmenlerinden Umur Bugay hayata veda etti.

Uzun zamandır Kınalıada yaşayan 78 yaşındaki usta ismin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birçok başarılı yapıma imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme almıştı.

Bugay'ın 1988 yılında yazmaya başladığı Bizimkiler adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu.