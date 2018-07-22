Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Tanıtma Dairesi’nin “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi” kapsamında organize ettiği “Biz/Us” isimli fotoğraf sergisi, Londra’da açıldı.

Yaklaşık 50 fotoğraftan oluşan ve Yunus Emre Enstitüsü’nde yer alan serginin açılışını Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersaygerçekleştirdi.

Sergi, 24 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışta konuşan Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel, sergiyi hazırlarken İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’de özlemiş olabileceği mekanları, Kıbrıslı Türklerin evlerinde olan samimi ortamı, Kıbrıs Türk kültürünü ve değerlerini yansıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sergiyle KKTC’de faaliyet gösteren değişik fotoğraf derneklerine üye olan veya bağımsız şekilde çalışan fotoğrafçıların eserlerini İngiltere’ye taşıdıklarını kaydeden Demirel, fotoğraf sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sergi açılışında kısa bir konuşma yaptı.

Özersay, “Daha önce de bir sanatsal etkinliğin açılışında söylediğim gibi söz konusu sanat olduğunda bence siyaset susmalı ve sadece yardımcı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sergi açılışının ardından Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel katılımcılara sergiyi gezdirerek fotoğraflar hakkında bilgi verdi.