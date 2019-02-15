BK-KTÖF Heyeti KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Tuncalı’yı Ziyaret Etti

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF) Yönetim Kurulu üyeleri, Nahide Basri (Başkan Yardımcısı), Mehmet Göksu (Genel Sekreter) ve Cemal Uysal (Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri), KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’yı dün makamında ziyaret etti.

KKTC Londra Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Yönetim Kurulu üyeleri, federasyon amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre Yönetim Kurulu üyeleri amaçlarının, Birleşik Krallık’ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler arasında dayanışma kültürünü geliştirmek, ülkeye yeni gelen öğrencilerin uyum sağlamalarına yardımcı olmak, ülkeyi ilgilendiren konularda lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, Kıbrıslı Türk öğrencilerin dâhil olduğu bir iletişim ağı kurmak, üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına Kıbrıslı Türklerin etkin katılımlarını sağlamak ve etkinlik düzenlemek olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Tuncalı da, Birleşik Krallık’ta öğrenim görmekte olan gençler ile iletişim ve diyaloglarını artırdıklarını ve bu yöndeki faaliyetlere devam edeceklerini belirterek, gençlerden kurdukları federasyonla kalıcı olmayı hedeflemelerini istedi.

Tuncalı, temsilcilik olarak federasyona her türlü işbirliği ve desteğe hazır olduklarını belirtti.