HABER KIBRIS

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BKM Mutfak Kıbrıs stand-up geceleri devam ediyor

BKM Mutfak Kıbrıs sahnesinde izleyici ile buluşacak.

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09/10/2019

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BKM Mutfak Kıbrıs stand-up geceleri devam ediyor

BKM Mutfak Kıbrıs açılış haftası sebebiyle stand-up geceleri devam ediyor.

Türkiye’ nin ünlü isimleri BKM Mutfak Kıbrıs sahnesinde izleyici ile buluşacak.

Bu akşam Okan Çabalar, yarın akşam Tahsin Hasoğlu, 11 Ekim Cuma Var Böyle Tipler ve resmi açılış günü olan 12 Ekim Cumartesi Mesut Süre gösterileri  izleyicilerle buluşacak.

Biletler www.gisekibris.com ve etkinlik gişelerinde satışa sunulacak.

09/10/2019 14:17
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