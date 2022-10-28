BKP 6. Olağan Kurultayı Pazar günü yapılıyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) 6.Olağan Kurultayı, Pazar günü saat 10.00’da, KTOEÖS salonunda yapılıyor.

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28/10/2022

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BKP 6. Olağan Kurultayı Pazar günü yapılıyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) 6.Olağan Kurultayı, Pazar günü saat 10.00’da, KTOEÖS salonunda yapılıyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, dünyada ve Kıbrıs’ta yaşanan siyasal gelişmelerin tartışılacağı kurultaya, yurt içi ve yurt dışından konuklar katılacak.

Kurultayda yeni dönemde görev yapacak olan, Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi ve Yüksek Onur Kurulu üyeleri seçilecek.

28/10/2022 11:25
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TAGS: Birleşik Kıbrıs Partisi
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