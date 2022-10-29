BKP 6. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) 6.Olağan Kurultayı yarın yapılıyor.

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29/10/2022

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BKP 6. Olağan Kurultayı yarın yapılıyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) 6.Olağan Kurultayı yarın yapılıyor.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayacak kurultay KTOEÖS salonunda yer alacak.

Dünya ve Kıbrıs’ta yaşanan siyasal gelişmelerin tartışılacağı kurultaya, yurtiçi ve yurt dışından konuklar katılacak.

Kurultay sonrasında yeni dönemde görev yapacak olan, Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi ve Yüksek Onur Kurulu üyeleri seçilecek.

29/10/2022 15:35
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TAGS: Birleşik Kıbrıs Partisi
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