BKP, Avrupa Sol Partisi’nin toplantısına katılacak

Birleşik Kıbrıs Partisi, (BKP) Avrupa Sol Partisinin Atina’da düzenlenecek olan toplantılarına katılıyor.

BKP'den yapılan açıklamaya göre, Rusya- Ukrayna savaşı dahil Avrupa’da yaşanan siyasi gelişmelerin tartışılacağı European Forum 2022 toplantılarında BKP’yi Genel Başkan İzzet İzcan temsil edecek.

21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantıların ardından BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, 24 Ekim’de yurda dönecek

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19/10/2022 15:31