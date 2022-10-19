BKP, Avrupa Sol Partisi’nin toplantısına katılacak
Birleşik Kıbrıs Partisi, (BKP) Avrupa Sol Partisinin Atina’da düzenlenecek olan toplantılarına katılıyor.
19/10/2022
Birleşik Kıbrıs Partisi, (BKP) Avrupa Sol Partisinin Atina’da düzenlenecek olan toplantılarına katılıyor.
BKP'den yapılan açıklamaya göre, Rusya- Ukrayna savaşı dahil Avrupa’da yaşanan siyasi gelişmelerin tartışılacağı European Forum 2022 toplantılarında BKP’yi Genel Başkan İzzet İzcan temsil edecek.
21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantıların ardından BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, 24 Ekim’de yurda dönecek