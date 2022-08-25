BKP Başkanı İzcan, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili açıklama yaptı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesinin sorunları içinden çıkılmaz hale getireceğini savundu.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre İzcan, belediyelerle ilgili reforma ihtiyaç olduğunu ancak belediye emekçileri ve hukuku reddederek reform yapılamayacağını kaydetti.

İzcan, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol gereği hayata geçirildiğini savunduğu Yasa’nın yargıdan döneceğine de inanç belirterek, “BKP demokrasi ve emek mücadelesi veren kesimlerin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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25/08/2022 12:03