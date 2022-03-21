BKP, Belediyelerin Sağlıklı Çalışmayla Birleştirilmesini Desteklediklerini Açıkladı

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, belediyelerin sağlıklı çalışmayla birleştirilerek daha etkin hizmet vermelerinin sağlanması ve var olan kötü yönetimler yerine, çağdaş belediyecilik yapılmasını desteklediklerini belirtti.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP koalisyon hükümetinin, Ankara ile birlikte yangından mal kaçırır gibi yeni belediyeler yasa tasarısını hazırladığına iddia eden İzcan, yeterince olgunlaşmadan atılacak her adımın yeni olumsuzluklar yaratmaya aday olduğunu ileri sürdü.

İzcan, kapatılacak 15 Belediyenin başkanlarına rüşvet verir gibi yaşam boyu emeklilik hakkı sağlanmaya çalışıldığını savundu.

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21/03/2022 13:06