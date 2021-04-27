BKP Cenevre’de Başlayan Kıbrıs Zirvesi İçin Başarı Diledi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, bugün Cenevre’de başlayan Kıbrıs zirvesi için başarı diledi ve ilgili tarafları federasyon isteğini ortaya koyduğunu savunduğu Kıbrıs halkının iradesine saygılı olmaya çağırdı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, yazılı açıklamasında, “Kıbrıs halkının” sokaklara inerek federal çözüm talebini ortaya koyduğunu, Kıbrıs’ta ortak bir gelecek istediğini ve “Bölünme buraya kadar” diyerek iradesini tüm dünyaya duyurduğunu savundu.

Görüşme zemininin, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Guterres Belgesi olduğunu belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Bunun dışında arayışlara gitmek, çözüm istememekle eş anlamlıdır” dedi.

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27/04/2021 13:53