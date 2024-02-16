BKP, demokrasi şehitlerini andı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), 1958-1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılar ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan 12 demokrasi şehidini andı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşik, özgür ve bağımsız Kıbrıs için mücadele ederken canlarını veren demokrasi şehitleri, Kıbrıs durduğu sürece yüreklerimizde yaşayacaktır” dedi.

“Faili meçhul kalan demokrasi şehitlerinin katillerini çok iyi tanıdıklarını” belirten İzcan, verilen özgürlük mücadelesini sonuçlandırmak için kavgayı kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

“Emperyalizmin ve onun yerli iş birlikçilerinin bölüp, parçaladığı güzelim adamızda Kıbrıslılar acı çekmektedir” diyen İzcan, “Ülkenin hala bölünmüş olduğunu hatırdan çıkarmadan, ortak vatan mücadelesini yükseklere taşımak her Kıbrıslının görevidir” ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık ve özgürlük türküleri söylenecek günlerin yakın olduğunu ifade eden BKP Genel Başkanı İzcan, “zaferin, morallerini bozmadan mücadele eden Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Ermeni, Maronit tüm Kıbrıslıların olacağını” kaydetti.