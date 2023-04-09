BKP, Dervişali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’nin anma etkinliklerine katıldı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), 1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in Lefkoşa’da ve Dali’de düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da ve Dali’de düzenlenen anma etkinliklerine katılan BKP heyeti, Kavazoğlu ve Mişaulisi’nin mezarlarına çiçekler koydu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıs halkının kardeşçe ve barış içerisinde yaşaması için mücadele eden Kavazoğlu ve Mişaulis, bugünkü tehlikeyi o zamanlardan görmüş, toplumlar arası çatışmayı engellemek için büyük çaba harcamışlardır” diyerek, Kavazoğlu ve Mişaulis'in açtıkları barış ve kardeşlik yolunda yürümeye devam ettiklerini söyledi. İzcan, mücadelelerinin Federal Birleşik Kıbrıs’a ulaşıncaya kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

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09/04/2023 13:30