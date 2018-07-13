BKP: Dövizdeki artışa karşı bütün imkanalar seferber edilmeli

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), dövizdeki patlama karşısında hükümetin bütün imkanlarını seferber etmesini istedi ve halkı rahatlatacak özlü tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yazılı açıklamasında, 3 ay içerisinde elektriğe yüzde 50 zam yapıp, Türkiye’den kabloyla elektrik getirmekten söz etmek çare değildir” dedi.

Hükümetin fon ve gümrükleri minimum düzeye düşürmesi, doğrudan ve dolaylı vergilerde ciddi indirime giderek, halkı rahatlatmasını talep eden Sonüstün, aksi takdirde Kuzey Kıbrıs’ta ekonominin daralacağını, önemli iflasların ve sosyal patlamaların gündeme geleceğini vurguladı.

Önemli istikrar tedbirlerinin kaçınılmaz olduğunu, hükümetin özellikle dar gelirli üretici kesimi koruması, en çok ihtiyaçlı olanlardan başlayarak devlet desteğini artırması gerektiğini belirten BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 4’lü koalisyon hükümetinin geçmişte muhalefet iken söylediklerini hatırlamasını da istedi.