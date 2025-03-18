BKP Eğitim Sekreteri Olgaçer, ortaokullarda kıyafet düzenlemesinin geri çekilmesi çağrısında bulundu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Eğitim Sekreteri Hikmet Olgaçer, ortaokullarda uygulamaya konulan kıyafet düzenlemesinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Olgaçer, yaptığı yazılı açıklamada, “ülkedeki sosyal yaşamın, İslami ve dini anlayışlara uygun şekilde dizayn edinildiğini, eğitim ve kıyafet yönetmeliği adı altında gericileştirme çalışmaları sürdürüldüğünü“ savundu.

Tarikatların aktif hale getirilerek hızla örgütlendiğini ve çocukların da bu doğrultuda şekillendirilmeye çalışıldığını ileri süren Olgaçer, çocuklar ve gençler üzerinde “sözde özgürlük adı altında yobazlaştırma faaliyetleri” yapıldığını öne sürdü. Olgaçer, bu tür girişimlere karşı durulması ve mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Parti, sendika ve sivil toplum örgütlerine bu kapsamda önemli görevler düştüğünü belirten Olgaçer, bu gelişmelere siyasi bir duruşla da karşılık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Olgaçer, Türkiye ile hükümet yetkililerini eleştirerek, düzenlemenin çocuk haklarını ihlal ettiğini öne sürdü ve geri çekilmesini talep etti.