BKP Eğitim Sekreteri Olgaçer Turgut'u eleştirdi

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11/02/2025

BKP Eğitim Sekreteri Olgaçer Turgut'u eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Eğitim Sekreteri Hikmet Olgaçer, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Himmet Turgut’un yazdığı dilekçenin buzdağının görünen yüzü olduğunu savundu.

Olgaçer, yaptığı yazılı açıklamada, Turgut'u eleştirerek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun olayı geçiştirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Olgaçer, ülkedeki siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin tepkilerini kişiye yöneltmesini eleştirdi.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Olgaçer Turgut
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