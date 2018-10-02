BKP: Federasyon tezini terk etmek…

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununun çözümünde federasyon tezini terk etmenin, maceradan başka bir şey olmadığını belirtti

İzcan yazılı açıklamasında ,“Crans Montana görüşmelerinin üzerinden 15 ay geçmiş olmasına rağmen, hala iyi bir hazırlıktan bahsetmek, samimiyetten yoksun bir tavırdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta ihtiyaç olanın siyasi irade olduğunu söyleyen İzcan, “Zamana oynamayın, Taksim ciddi bir tehlike olarak kapımızı çalıyor” ifadelerine yer verdi.

Gelinen aşamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyacağı tezlere sahip çıkıp, görüşme sürecini koşulsuz başlatmanın en doğru hareket olacağını kaydeden İzcan, “Birleşik Federal Kıbrıs’ı kurmak, çözüm istiyorum diyen tüm Kıbrıslıların öncelikli görevidir” dedi.