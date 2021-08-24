BKP Genel Başkanı İzcan: İki Toplumun Yakınlaşmasını Engellemek İçin Ellerinden Geleni Yapıyorlar

ads ads ads
24/08/2021

ads
ads
ads
BKP Genel Başkanı İzcan: İki Toplumun Yakınlaşmasını Engellemek İçin Ellerinden Geleni Yapıyorlar

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Rum yönetiminin bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin pasaportlarını iptal etmesini ve konuyla ilgili yapılan açıklamaları, iki tarafın liderlerinin toplumların yakınlaşmasını engellemeye çalışma çabaları olarak değerlendirdi.

BKP Genel Başkanı İzcan,  Rum bakanlar kurulunun bazı  Kıbrıslı Türk siyasilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, iki lideri “iki toplumun yakınlaşmasını engellemek için ellerinden geleni yapmakla” suçladı.

Gerekli olanın “ülkenin bölünmesini engelleyecek politikaların hayata geçirilmesi olduğunu” belirten 
İzcan, “BKP milliyetçi ve ayrılıkçı politikalar peşine takılmayan, birleşik ortak vatan yaratma mücadelesinde hiçbir beklentisi olmayanları bu tür provokasyonlardan uzak durmaya ve barış mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye çağırır” dedi.   

24/08/2021 16:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: İzzet İzcan, Kıbrıs Rum, haber, pasaport
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.