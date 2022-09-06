BKP Genel Başkanı İzcan’dan Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya eleştiri
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı limanların özelleştirileceği yönündeki açıklamasından dolayı eleştirdi.
06/09/2022
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı limanların özelleştirileceği yönündeki açıklamasından dolayı eleştirdi.
İzcan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yeni özelleştirmelere hazırlandığını, Ankara tarafından dayatıldığını savunduğu ekonomik protokolde bulunan maddelerin hayata geçirilmeye çalışıldığını belirtti.
Arıklı’nın açıklamasının hükümetin niyetini ortaya koyduğunu kaydeden İzcan, bunun engellenmesi için kararlılıkla mücadele edeceklerini bildirdi.