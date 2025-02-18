BKP Genel Sekreteri Sonüstün, “eşek katliamını” kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Karpaz'da gerçekleşen eşek katliamını kınayarak, faillerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

“Dünya sadece bizim değildir.” diyen Sonüstün, Karpaz eşeklerinin kültürel mirasın bir parçası olduğunu, doğayı ve canlıları korumanın öncelikli görev olduğunu dile getirdi.

Hayvanların korunmasına yönelik yasal eksikliklerin giderilmesi çağrısında bulunan BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Ceza ( Değişiklik ) Yasa Önerisi'nin bir an önce Meclis’ten geçirilerek yasallaşmasını istedi.

Başta Çevre Dairesi olmak üzere, ilgili kurumları Karpaz’ın doğal yapısının korunması, Karpaz eşeklerinin bakımı, bölge halkının sıkıntılarının aşılması için harekete geçmeye çağıran Sonüstün, kendi dışındaki canlılara saygı göstermeyen toplumlarda, demokrasi ve insan haklarının gelişmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.