BKP “Herkesin Aşı ve Tedavi Hakkı” İçin İmza Kampanyası Başlatıyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Avrupa Sol Partisi’nin, “herkesin aşı ve tedavi hakkı için” başlattığı imza kampanyasını ülkede başlatacağını bildirdi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün konuyla ilgili açıklamasında, “Covid-19 ile mücadelenin esas yöntemi olan aşının, çok az sayıda ilaç firmasının tekelinde bulunduğu için Covid-19 pandemisinin insanlığı ölümlere, işsizliğe ve açlığa mahkum etmeye devam ettiğine” işaret etti.

Yoksullukla mücadele eden ülkelerin halklarının aşıya ulaşmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret eden Sonüstün, Avrupa Parlamentosu içinde yer alan Avrupa Sol Partisi önderliğinde başlatılan ve esas hedefi “monopolleşmeye karşı herkesin aşı ve tedavi hakkı” olan 1 milyon hedefli imza kampanyasının devam ettiğini kaydetti.

Sonüstün, AKEL, BKP ve YKP’nin de gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin imza kampanyasını ülkede başlatarak, uluslararası dayanışmayı Avrupa Parlementosu’na taşıyacaklarını vurguladı.

Ana hedefin; “monopolleşmeye karsı daha çok firmanın üreteceği aşıların, kar merkezli değil insan odaklı” olması gerektiğini dile getiren Sonüstün, sadece parası olanın değil, herkesin aşı ve tedavi hakkı olduğunu belirtti ve bu mücadelenin sadece Avrupa Parlamentosuyla kalmayıp, daha geniş çevresi olan Birleşmiş Milletler ailesinin gündemine getirmek için çalışmaları gerektiğine işaret etti.

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21/05/2021 14:56