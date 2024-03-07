BKP Kadın Meclisi: ‘Kadının özgürleşmesinin önündeki en büyük engel erkek egemen sistem’

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, kadının özgürleşmesi ve eşitliğinin önündeki en büyük engelin “erkek egemen kapitalist sömürü sistemi” olduğunu belirtti.

BKP Kadın Meclis Sözcüsü Hediye Yiğiter, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de erkek egemen kapitalist sömürü sisteminin, kadının özgürleşmesi ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğunu savundu.

8 Mart’ın kadınların insanca yaşam ve eşitlik için verdikleri mücadele ve dayanışmanın günü olduğunu belirten Yiğiter, “Kadınlar olarak mücadelemizin temeli, her türlü ayrımcılık ve cinsiyetçilikten arındırılmış eşit, özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum ve dünyayı kurmaktır" dedi.

BKP Kadın Meclisi olarak Kıbrıs'ın kuzeyinde kadının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanında, Kıbrıs'ta federal çözüm, barış ve demokrasi mücadelesine de karalılıkla devam edeceklerini belirten Yiğiter, “İçinde yaşadığımız ve kadınların işte, evde, sokakta, kısaca hayatın her alanında eşitlik ve özgürlük mücadelesi verdiği ataerkil kapitalist dünyayı reddediyoruz” dedi.