BKP, Kıb-Tek yakıt ihalelerinin soruşturulması çağrısında bulundu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ihalelerinin soruşturulması için polis ve Sayıştaylığa çağrıda bulundu.

İzcan yayımladığı bildiride, KIB-TEK yakıt ihalelerinde dolaplar döndüğünü iddia ederek Polis ve Sayıştaylık tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

İzcan, son açılan ancak dün iptal edilen ihaleyi kazanan şirketin metrik ton başına 45 dolar teklif ettiğini ancak ayni şirketin önceki gün getirdiği yakıt için metrik ton başına 75 dolardan ödeneceğini, bunun yolsuzluğun göstergesi olduğunu iddia etti.

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20/09/2022 14:06