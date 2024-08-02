BKP, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerinin mülkiyet konusunda ortak açıklama yaptığını bildirdi

Ledra Palas bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler, Kıbrıs sorununda önemli bir yer tutan mülkiyet konusunu tartıştı.

Birleşik Kıbrıs Partisinden (BKP) verilen bilgiye göre, BKP’nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede ortak görüş birliğine varıldığı ve ortak açıklamanın kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi.

BKP açıklamasında şunlara yer verildi:

“Kıbrıs sorununun uzamasının mülkiyet meselesini çözümsüz hale getirecek derecede zorlaştığına dikkat çeken partiler, Kıbrıs sorununun çözümünü olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gelişmenin engellenmesi gerektiğini vurguladılar.

Sorunun siyasi olduğunun unutulmaması üzerinde duran partiler, mülkiyet meselesinin çözümünün uluslararası hukuk ilkeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve müzakerelerde varılan görüş birlikteliklerine göre, Kıbrıslı göçmenlerin temel insan haklarına uygun, tazminat, takas ve iade yöntemleri temelinde çözüme kavuşturulması üzerinde uzlaştı.

Kıbrıs sorununun BM gözetiminde çözüme kavuşturulması çağrısında bulunan Kıbrıslı Rum ve Türk siyasi partiler, sorunun erken çözümünü talep etti.”