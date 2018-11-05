BKP: Laik demokratik eğitim istiyoruz

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, koalisyon hükümetini, laik demokratik eğitim konusunda kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Türkiye’deki Sünni İslam’a gençler yetiştirmek planlama ve yöntemlerinin KKTC’de de uygulamaya sokulmasının kabul edilemez olduğu” görüşünü savundu.

Sonüstün “Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Kuran kursu dahil, okullarda zorunlu din dersi ve gerici müfredatın okutulmasına boyun eğmesi ibret verici bir durum” dedi.

Sonüstün, genç öğretmenler işsiz iken Türkiye’den 145 öğretmen getirilmesi ve bir kısmının Milli Eğitim Bakanlığında denetim maksatlı değerlendirilmesinin yeni bir skandal olduğunu ileri sürerek, tüm demokrasi güçlerini laik, demokratik eğitim sistemini korumaya ve gençlere sahip çıkmaya çağırdı.