BKP, Liderleri New York'ta Yapıcı Davranmaya Davet Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacakları görüşmede yapıcı davranmaya davet etti.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, liderlerin New York’ta yapacağı temaslarla ilgili olarak “Liderler New-York görüşmelerinde samimi ve yapıcı davranmalıdır” dedi.

İzzet İzcan, BM Genel Sekreterinin çizdiği yol haritasını, zora sokacak davranışlardan uzak durulmasını istedi.

AK PARTİYE SUÇLAMA

Türkiye’nin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, garantör ülkelerin de yer alacağı “5’li gayri resmi zirve talep ederek” süreci berhava etme peşinde olduğunu iddia eden İzzet İzcan, bunun kabul edilmesi durumunda ipe un serileceğini savundu. AK Parti Hükümetinin, doğal gaz aramalarını ve Kapalı Maraş’ın iskana açılmasını, karşı tarafı tahrik etmek için kullandığını iddia eden İzcan, “Federal çözüm sürecini engelleme peşindedir” dedi.

ANASTASİADİS’E KIBRISLI TÜRKLERİN HAKLARINA SAYGILI OLMA ÇAĞRISI



İzcan, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiyadis’e ise, “ikircikli (kararsız) davranmaktan vaz geçme, samimi ve dürüstçe Kıbrıs Türk toplumunun temel haklarına saygı gösterme” çağrısı yaptı.

20/09/2019 15:22