BKP müzakerelerin yeniden başlaması için tarafları inisiyatif almaya çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden yeniden başlaması için tarafları inisiyatif almaya çağırdı.

BKP Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm zeminini değiştirme girişimi de eleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs sorununun çözüm zeminini ısrarla değiştirme çabasının, adadaki sorunun çözümüne katkısı olmayacağı belirtildi.

Görüşmelerin yeniden başlaması için tarafların yapıcı roller üstlenerek, inisiyatif almalarının şart olduğu kaydedilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e görüşmeler için yeni temsilci atama çağrısı yapıldı.

“(BKP) görüşmelerin 2017 yılında, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini ve üzerinde uzlaşılan konuların kabul edilmesini talep etmektedir” ifadeleri kullanılan açıklamada, 6 maddelik Gutterres önerilerinin görüşmelerin zeminini oluşturması gerektiği de kaydedildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e en kısa zamanda inisiyatif alma çağrısı yapıldı.