BKP: “Öncelik 49 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olmalı”

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31/08/2023

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BKP: “Öncelik 49 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olmalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında birinci önceliğin 49 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olması gerektiğini kaydetti.

Dünya Barış Günü vesilesiyle BKP Yürütme Kurulu adına yayımlanan mesajda, tüm barış ve demokrasi güçlerinin birinci önceliğinin erken çözüm ve 49 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olduğu kaydedildi.

BKP’nin, özgürlük ve barış için mücadele eden bütün dünya halkları ile dayanışmasını ve barış mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceği kaydedildi.

 

31/08/2023 14:10
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TAGS: BKP, haber, kıbrıs
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