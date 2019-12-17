BKP Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kurultayda seçilen Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Parti Meclisi toplanarak, görev dağılımı yaptı.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, BKP Genel Sekreterliği’ne oy birliğiyle Salih Sonüstün seçildi.

Diğer görevlendirmeler ise şöyle:

“Dış İlişkiler Sekreteri Ülker Fahri, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Dr. Ahmet İşbeceren, Eğitim Sekreteri Hüseyin Demirel, Mali Sekreter Hüseyin Yılmaz Yaşarcan, Örgüt Sekreteri Emin Taşker, Sosyal İşler Sekreteri Münür Özdiren”.

17/12/2019 15:30