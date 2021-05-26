BKP: Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili söyledikleri iddia değil itiraf

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Sedat Peker’in son videosunda, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili söylediklerinin iddia değil itiraf olduğunu kaydetti ve fail ya da faillerin adalet önüne çıkarılmasının şart olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklamasında, “Ersan Saner’in Kutlu Adalı cinayeti için ‘kapanmış bir olay’ diyerek, bir insanın katledilişinin cezasız kalmasını önemsizleştirmeye çalışması kabul edilemez” iddiasında bulunan BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter Yiğiter, “Demokrasi güçleri, kamuoyu oluşturarak dosyanın yeniden açılması ve faillerin cezalandırılması için kararlılık göstermelidir” dedi.

Videoda kara para aklama ve uyuşturucu trafiği ile ilgili anlatılanların, Kıbrıs’ın kuzeyindeki statükoya sıkı sıkı sarılanların gerçek niyetlerini bir kez daha gözler önüne serdiğini savunan Yiğiter, “Uluslararası hukukun dışında kalmış bir yapıda, illegal işler yapmak da, yapılanların cezasız kalması da, daha kolaydır. Çözümsüzlük ısrarının arkasında yatan neden budur” dedi.

“BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ BİR AN ÖNCE BİR ARAYA GELMELİ”

Çözüm, barış ve demokrasi güçlerinin bir an önce bir araya gelerek, güçlerini birleştirmelerinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yiğiter, “Federal çözümle kurulacak, uluslararası hukuk içinde yerini almış, demokrasi ve insan haklarının şiar edinmiş bir devlet yapısının oluşturulması için mücadele etmek, tüm demokrasi güçlerinin birincil görevidir. BKP, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla çözüm barış ve demokrasi mücadelesine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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26/05/2021 16:01