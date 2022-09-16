BKP, Soutzi’ye karşı linç kampanyası yürütüldüğünü ileri sürdü

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, askeri yasak bölgeleri görüntüleme suçlamalarıyla tutuklu bulunan Andreas Soutzi isimli Kıbrıslı Rum’a karşı, iki kesim arasında ilişkileri kötüleştirmek için linç kampanyası yürütüldüğünü savundu.

İzcan, Soutzi’nin tutukluluk süresinin uzatılması sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Soutzi’ye karşı linç kampanyası yürütüldüğünü, suçsuz bir insandan casus yaratılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Bazı basın yayın organlarının basın etiğine aykırı hareketler içine girdiğini ileri süren İzzet İzcan, “Ayrılıkçı rejim yanlısı kesimler, toplumlar arası ilişkileri zehirlemek için, yoğun faaliyetler içerisine girmişlerdir “ dedi.

İzcan, her iki kesimde bazı kesimlerin, bölücü ve taksimci politikaları gereği yanlış bilgiler verdiğini ileri sürdü.

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16/09/2022 14:00