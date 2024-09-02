BKP tüm dünyada ve yurtta barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti

BKP Merkez Yürütme Kurulu, tüm dünyada ve yurtta barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü ve barışın kökleşmesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımlayan BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Kıbrıslı Rum ve Türk toplumları içindeki milliyetçi ve şoven hareketlerden yararlanan emperyalist güçlerin müdahaleleri sonucu, Kıbrıs sorununun yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edildiğini” savundu. Mesajda, tüm barış ve demokrasi güçlerinin birinci önceliğinin erken çözüm ve 46 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olduğu görüşünü de ifade edildi.