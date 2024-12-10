Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve AKEL bir araya geldi. AKEL Genel Merkezinde yer alan görüşmeye, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki parti heyetleri katıldı.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İzzet İzcan, AKEL ile yapıcı ve yararlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, Kıbrıs sorunundaki son siyasi gelişmeler ve bundan sonra atılması gereken adımları değerlendirdiklerini kaydetti. Kıbrıs sorununda yaşanan durgunluğun bir an önce aşılması gerektiğini ifade eden BKP Genel Başkanı İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önceden açıkladığı gibi, çok taraflı uluslararası toplantının en erken zamanda toplanmasını talep etti. İzcan, “Çözümsüzlük siyasetinin Kıbrıs halkının aleyhine olduğunu, milliyetçi ve şoven politikalarının ülkeleri felakete sürüklediğini” ifadelerini kullandı.

Yeni geçiş kapılarının açılması çağrısında bulunan İzcan, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan olumlu diyaloğun, Kıbrıs sorununun çözümüne olumlu katkı yapmasını beklediklerini ifade etti. Ortadoğu’da yaşanan savaşlardan dersler çıkartılmasının önemine dikkat çeken BKP Genel Başkanı İzcan, BKP ve AKEL’in daha sık bir araya gelerek, barış için birlikte çalışma kararı aldıklarını kaydetti.