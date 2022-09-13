BKP yakıt ihalesinin bilinçli iptal edildiğini savundu

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt ihalesinin bilinçli bir şekilde iptal edildiğini ileri sürdü.

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13/09/2022
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BKP yakıt ihalesinin bilinçli iptal edildiğini savundu

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt ihalesinin bilinçli bir şekilde iptal edildiğini ileri sürdü.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Kıb-Tek yakıt ihalesinin iptal edilmesi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Elektrik Kurumu'nun yolsuzluk ve partizanlık merkezi olduğunu, ihalelerin bilinçli bir şekilde iptal edilerek, elden alım gerçekleştirilmeye çalışıldığını savundu.

Savcılık ve Sayıştaylığı  göreve çağıran İzcan, “ Ülkeyi bilerek ve isteyerek zarara uğratanlar, yarattıkları zararın bedelini ödemelidir” dedi.

13/09/2022 13:24
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TAGS: BKP, yakıt, ihale,
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