BKP, YKP’yi ziyaret etti

Birleşik Kıbrıs Partisi’nden (BKP) bir heyet, çözüm yanlısı sol siyasi partilere yönelik başlattığı ziyaretler kapsamında Yeni Kıbrıs Partisi’ni (YKP) ziyaret etti.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı İzzet İzcan başkanlığında, Genel Sekreter Salih Sonüstün ve MYK üyelerinden oluşan BKP heyeti, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı başkanlığındaki YKP heyetiyle iki saati aşkın görüştü.

Görüşmede Kıbrıs sorunu, Guterres belgesi çerçevesinde yaşanan gelişmeler ve Akdeniz’deki doğal gaz konuları üzerinde duruldu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ın iki yanındaki ulusalcı ve şoven çevreler ile AKP hükümetinin bilinçli bir şekilde, gevşek federasyon, iki devletli çözüm gibi ayrılıkçı önerileri tartıştırdıklarını” belirterek, yapılmak istenenin toplumları taksimci çözümlere hazırlamak olduğunu ileri sürdü.

Gelinen kritik aşamada, görüşmelerin Guterres belgesi çerçevesinde, birleşik federal Kıbrıs’ı oluşturma hedefiyle başlaması tek çıkar yoldur” diyen İzzet İzcan, bu çerçevede diğer sol partilere de ziyaretler düzenleyerek ortak bir duruş sergilenmesini hedeflediklerini belirtti.

Kıbrıs sorununa bağlı petrol ve doğal gaz gibi sorunların, Kıbrıs sorununun erken bir zamanda çözümüyle aşılabileceğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Bunun dışında arayışlara girişmek macera aramaktan öteye gitmez” dedi.