BKP’de görev bölümü yapıldı...

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08/11/2022

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BKP’de görev bölümü yapıldı...

Birleşik Kıbrıs Partisi'nde (BKP) görev bölümü yapıldı, Genel Sekreterlik görevine Salih R. Sonüstün getirildi.

 BKP’den verilen bilgiye göre, ekimde yapılan olağan genel kurulda belirlenen parti meclisi, yeni dönemde Merkez Yürütme Kurulunda görev yapacakları ve Genel Sekreteri belirledi. Genel Sekreterlik için tek aday Salih Sonüstün Parti Meclisi'nin onayını aldı.

 Parti Meclisinin onayı ile Merkez Yürütme Kurulunda görev yapacak olanlar ve görevleri şöyle.

 

Salih R. Sonüstün            Genel Sekreter

Hüseyin Y. Yaşarcan        Mali Sekreter

Ülker Fahri                       Dış İlişkiler Sekreteri

Hikmet Olgaçer                Eğitim Sekreteri

Münür Özdiren                Sosyal İşler Sekreteri

Yıldırım Tosun                Örgüt Sekreteri

Hüseyin Avcı                   Basın Yayın propaganda Sekreteri

08/11/2022 13:20
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TAGS: BKP, görev bölümü
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