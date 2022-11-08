BKP’de görev bölümü yapıldı...

Birleşik Kıbrıs Partisi'nde (BKP) görev bölümü yapıldı, Genel Sekreterlik görevine Salih R. Sonüstün getirildi.

BKP’den verilen bilgiye göre, ekimde yapılan olağan genel kurulda belirlenen parti meclisi, yeni dönemde Merkez Yürütme Kurulunda görev yapacakları ve Genel Sekreteri belirledi. Genel Sekreterlik için tek aday Salih Sonüstün Parti Meclisi'nin onayını aldı.

Parti Meclisinin onayı ile Merkez Yürütme Kurulunda görev yapacak olanlar ve görevleri şöyle.

Salih R. Sonüstün Genel Sekreter

Hüseyin Y. Yaşarcan Mali Sekreter

Ülker Fahri Dış İlişkiler Sekreteri

Hikmet Olgaçer Eğitim Sekreteri

Münür Özdiren Sosyal İşler Sekreteri

Yıldırım Tosun Örgüt Sekreteri

Hüseyin Avcı Basın Yayın propaganda Sekreteri

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08/11/2022 13:20