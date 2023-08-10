BKP’den Ali Kişmir’e destek

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, gazeteci Ali Kişmir’e 10 yıl hapislik istemiyle dava açılmasını eleştirdi.

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10/08/2023

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BKP’den Ali Kişmir’e destek

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, gazeteci Ali Kişmir’e 10 yıl hapislik istemiyle dava açılmasını eleştirdi.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İzcan, ülkede “demokrasicilik oyunu oynandığını” ifade ederek, yıllar önce Özker Özgür ve Şener Levent ile birlikte benzer bir davadan kendilerinin de yargılandığını hatırlattı.

Kuzey Kıbrıs’taki "militarist rejim" olduğunu ve geçen yıllar içinde bu rejimin daha da kötüleştiğini savunan İzcan, “ Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez, yurdumuza barış, demokrasi ve özgürlük mutlaka gelecektir “dedi.

10/08/2023 13:09
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TAGS: BKP, Ali Kişmir
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