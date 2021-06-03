BKP’den Hayvancıların Eylemine Destek

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemine destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan İzcan, hayvancıların artan maliyetler karşısında devletten koruma talep ettiklerini, bunun olmaması durumunda, üretime devam edemeyeceklerini aktardıklarını belirtti. Ülkede üretimle uğraşan tüm sektörlerin krizde olduğunu savunan İzcan, “Sorun hayvancıların değil ülkenin sorunudur” dedi.

Patates üreticileri, narenciye üreticileri, karpuz üreticileri, çiftçiler ve daha birçok sektörün iflas noktasına ulaştığını ileri süren İzcan,“Kooperatifçiliğin öldürüldüğü, yüksek faizle üretime zorlanıldığı, artan döviz kurları karşısında maliyetlerin yükseldiği bir ortamda üretim yapılamaz” dedi. İzcan, “Ülkenin içinde bulunduğu çözümsüzlük ortamı ve statüko, sorunların kaynağıdır” iddiasında bulundu.

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03/06/2021 15:45