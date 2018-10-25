BKÜ 2018-2019 akademik yılı açılışı dün gerçekleştirildi

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı, dün gerçekleştirildi.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre açılış, saat 11:00’da konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve üniversite yetkilileri katıldı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen’in açılış konuşmasıyla başladı.

Zafer Ağdelen konuşmasında toplumun hizmetine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların yeni akademik yıl süresinde de devam edeceğini belirtti.

Tüm öğrencilere dünya standartlarında çağdaş bir yükseköğretim sunduklarını ifade eden Ağdelen, yeni akademik yılda tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar da konuşmasında “Üniversitemizde bulunan her bir öğrencimiz, hayata hazırladığımız gençlerimiz, ailelerinden kopup bizlere emanet olarak geldiklerinde, aslında biz onları hayata hazırlarken onlara çok önemli bir görev daha veriyoruz. Onların her birini KKTC’nin büyükelçileri olarak yetiştiriyoruz” dedi.

Akademisyenlere seslenen ve öğrencilere Kıbrıs kültürünü, Kuzey Kıbrıs’ı, Kuzey Kıbrıs’ın ne olduğunu en iyi şekilde anlatmaları gerektiğini kaydeden Osmanlar, üniversitenin ve dünya insanlarının refah ve mutluluğunu arttıracak öncü, yenilikçi, girişim ve çalışmalarda bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve girişimci insanlar yetiştirmeyi birincil hedef olarak gördüklerini kaydetti.

Osmanlar şunları kaydetti:

“Sevgili öğrenciler Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak, BAU Global eğitim ağının tüm olanakları ile birlikte, alanında uzman öğretim üyelerimizle en kaliteli hizmeti, adamıza ve öğrencilerimize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de dünyanın farklı farklı büyük kentlerinde yer almış durumda olduklarını söyledi.

Geçen yıla kadar KKTC’de olmadıklarını ve Osmanlar’ın kendilerine KKTC’yi işaret ettiğini anlatan Yücel, “Bugün ise üniversitemize olan ilgi, üniversitemizi KKTC’ye açmamızdaki haklılığımızı gösteriyor. 16’ya yakın yükseköğrenim kurumunun arasında farkımız ortadadır.

BAU uluslararası arenada bilinen bir marka olarak şuan Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci almadığı halde mevcut bulunan öğrenci sayısı ile başarısını ortaya koymuştur” dedi.

Önümüzdeki sene kampüsün bir bölümünü daha yeni eğitim yılına hazırlamış olacaklarını ifade eden Yücel, “Hedefimiz 2023 yılında Kıbrıs’ta 10 bin öğrencimize hem kendi, hem de uluslararası alandaki öğrencilerimize eğitim-öğretim hizmeti vermek olacaktır” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in de öğrencilere seslendiği törende,

2018-2019 Akademik Yıl Açılış dersini UBP Milletvekili Hasan Taçoy verdi.