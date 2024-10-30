Black Crows Motor Kulübü’nden Namık Kemal Lisesi ve Canbulat Ortaokulu’na Destek: Okul Üniformaları Bizden!

Black Crows Motor Kulübü, topluma katkı sağlama misyonuyla bu kez Namık Kemal Lisesi ve Canbulat Ortaokulu’ndan 5’er öğrencinin okul üniformalarını üstlenerek gönülleri fethetti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocukların eğitim yolculuklarında daha rahat ilerlemeleri için bu anlamlı adımı atan kulüp, öğrencilerin geleceğine dokunmanın gururunu yaşıyor.

Kulüp yönetimi, “Bizim için bu sadece bir yardım değil, toplumla birlikte büyümenin bir parçası. Çocuklarımıza elimizden gelen her desteği vermek, onları yüreklendirmek en büyük mutluluğumuz,” diyerek projeye verdikleri önemi dile getirdi.

Veliler ve okul yönetimi, bu anlamlı katkıdan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Destek alan öğrenciler, yeni üniformalarıyla okula adım atmanın heyecanını yaşarken, veliler de Black Crows Motor Kulübü’ne duydukları minnettarlığı dile getirdi: “Bu destek, bizim için hem maddi hem de manevi olarak çok değerli.”

Black Crows Motor Kulübü, motosiklet tutkusunun yanı sıra topluma olan bağlılığıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Bu değerli destekle, çocuklar daha güçlü bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyor.