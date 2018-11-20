Black Friday sahtekarlarına dikkat!, haber, kıbrısü,İndirimli satışların yapılacağı, tüketici tarafından büyük heyecanla beklenen Kara Cuma ve Siber Pazartesi kampanya günleri yaklaşıyor. Fakat indirim çılgınlığını yalnızca siteler ve vatandaş beklemiyor. Dolandırıcılar da son hazırlıklarını yapıyor.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, indirim çılgınlığının yaşanacağı Kara Cuma ve Siber Pazartesi'de hem satıcıların hem de vatandaşın dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. E-ticaret sahtekarlarının da özel indirim günlerini fırsat olarak gördüğüne işaret eden Çiğdemli, şunları aktardı:

İNDİRİMLER MANTIKLI OLMALI

"Vatandaş öncelikle kampanyaların mantıklı olmasına dikkat etmeli. 300 liralık bir malı 50 liraya kimse satmaz. Çok şaşırtıcı indirimlere güvenilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. Sahtekarların bu özel günleri fırsat olarak gördüğü unutulmamalı. E-ticaret dolandırıcıları bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri kurup, olmayan ürünleri satabilirler. Vatandaş alışveriş sapacağı sitenin SSL sertifikasını mutlaka kontrol etsin. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli."