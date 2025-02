Black Sabbath, 20 yıl sonra ilk kez bir araya geliyor

Heavy metal efsanesi Black Sabbath’ın orijinal kadrosu, bu yaz İngiltere’nin Birmingham şehrinde, 20 yıl sonra ilk kez bir araya gelecek.

Etkinlik organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, 5 Temmuz’daki gösteri, grubun doğduğu şehirde gerçekleşecek.

Konserde Ozzy Osbourne, gitarist Tony Iommi, bas gitarist Geezer Butler ve davulcu Bill Ward yer alacak. Bu kadro, 1970’lerin başında “War Pigs”, “Paranoid” ve “Iron Man” gibi şarkılarla heavy metal müziğinin temellerini atmıştı.

Son konserlerini 2005’te veren Black Sabbath, o zamandan beri kısmi birleşimler gerçekleştirse de, orijinal kadrosuyla tekrar bir araya gelmemişti.

Black Sabbath, “Back to the Beginning” adını taşıyan etkinlikte, Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God ve Anthrax gibi rock ve heavy metal ikonlarının bulunduğu bir lineup’la sahne alacak.

Etkinlikten elde edilecek gelirlerin bir kısmı, Cure Parkinson’s gibi hayır kurumlarına bağışlanacak.

Grubun karizmatik solisti Ozzy Osbourne, 1979’da uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle gruptan ayrılmış ve solo kariyerine yönelmişti. 2020’de Parkinson hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Osbourne, “Doğduğum yere geri vermek için zamanım geldi. Bunu, sevdiğim insanlarla yapmak ne kadar da büyük bir nimet. Birmingham, metalin gerçek evi,” dedi.

Birmingham’da yapılacak bu etkinlik, Ozzy’nin için ayrı bir anlam taşıyor.

Biletler 14 Şubat’ta satışa sunulacak.