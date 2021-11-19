Bladan (Çınarlı) Köyünde Yaşanan Tarihi ve Kültürel Gerçekleri Anlatan Kitap Yarın Tanıtılacak

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19/11/2021

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Bladan (Çınarlı) Köyünde Yaşanan Tarihi ve Kültürel Gerçekleri Anlatan Kitap Yarın Tanıtılacak

 Emekli okul müdürü Kemal Latif’in yazdığı , “300 Senelik Yaşam Hakkında Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz ve Mutlaka Öğrenmemiz Gerekenler” isimli kitap yarın saat 17.00’de Bladan (Çınarlı) köyünde İncirli Mağara yanındaki lokalde tanıtılacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından yapılan açıklamada, kitabın “Beşparmak Dağları’nın güney eteklerinde küçücük Bladan (Çınarlı) köyünde yaşanan tarihi ve kültürel gerçekleri anlattığı” belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun yüzyıllar boyunca oluşan toplumsal kimliğinin, kültürünün, inancının yok sayıldığı bu günlerde, üyemiz emekli okul müdürümüz Kemal Latif’in cehalete karşı tarihi ve kültürel gerçeklerimizi hatırlattığı bir kitap yazması çok anlamlı bir gelişmedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kültüre ve toplumsal varlığa sahip çıkan tüm yurtseverler etkinliğe davet edildi.

19/11/2021 10:38
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TAGS: Bladan, Çınarlı, Tarihi ve Kültürel
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