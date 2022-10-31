Blind: Kıbrıs Türk insanı ile yeniden buluşacağımız için gururluyuz

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) Genel Başkanı Per-Anders Blind, 2023 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası ile ilgili açıklama yaptı. Blind, organizasyonun dünya çapında ilgi uyandıracağı ve dikkat çekeceğini ifade ederek, “Kıbrıs Türk insanı ile buluşacağımız, Kıbrıs Türk halkının güzelliklerini ve misafirperverliğini bir kez daha yaşama fırsatı elde ettiğimiz için oldukça gururluyum”dedi. Blind ayrıca KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun önderlik ettiği organizasyonda Avrupa’nın tüm kültürlerinin yaşanacağı eşsiz bir organizasyona tanıklık edeceklerini vurguladı.

CONIFA Başkanı Per-Anders Blind’in açıklaması şöyle:

“CONIFA Genel Başkanı olarak Kıbrıs Türk insanı ile buluşacağımız, Kıbrıs Türk halkının güzelliklerini ve misafirperverliğini bir kez daha yaşamak için ikinci bir fırsat elde ettiğimiz için oldukça gururluyum. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1955 yılında kuruldu ve CONIFA’nın en profesyonel şekilde yönetilen Futbol Federasyonları’ndan birisi durumundadır. Tıpkı 2017’de olduğu gibi, inancım odur ki hem takımlar hem hakemler, hem diğer federasyonlar, hem de konuk ve taraftarlar eşsiz bir organizasyona tanıklık edeceklerdir.

KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu’nun önderlik ettiği ve CONIFA Avrupa’nın işbirliğinde Avrupa’nın tüm kültürlerini yaşatacakları eşsiz mükemmel bir etkinlik olacağından hiç şüphem yoktur.

Bu her ne kadar Avrupa ekseninde bir organizasyon olsa da tüm dünyada büyük bir ilgi uyandıracağı ve dikkat çekeceği aşikardır. Tüm içtenliğimle herkesi 12 takımın bir araya gelip tek renk olacağı 6 güzel statta futbol maçları yapacağı bu büyülü futbol atmosferini yaşamaya ve bundan keyif almaya davet ediyorum. Bu yaz CONIFA’nın yeni Avrupa şampiyonunu taçlandıracağız… 3-11 Haziran 2023 tarihleri arasında bu güzel adada görüşmek üzere.”

Bu habere tepkiniz:



31/10/2022 12:14