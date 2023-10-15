Blinken: Azerbaycan önümüzdeki haftalarda Ermenistan’ı işgal altına alabilir

ads ads ads ads
15/10/2023

ads
Blinken: Azerbaycan önümüzdeki haftalarda Ermenistan’ı işgal altına alabilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken milletvekillerini Azerbaycan'ın önümüzdeki haftalarda Ermenistan'ı işgal edebileceği konusunda uyardı.

POLITICO sitesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta küçük bir grup milletvekilini, bakanlığın Azerbaycan'ın yakında Ermenistan'ı işgal etme olasılığını takip ettiği konusunda bilgilendirdi..

Habere göre, milletvekilleri 3 Ekim'de yaptıkları bir telefon görüşmesinde, Aliyev'e karşı olası önlemler konusunda Blinken'a baskı yaptı.

Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'ı sorumlu tutacak yollar aradığını ve ABD'nin Bakü'ye askeri yardım sağlamasına izin veren muafiyeti yenilemeyi planlamadığını söyledi. Bakanlığın önümüzdeki haftalarda Azerbaycan'ın güney Ermenistan'ı işgal etme ihtimali gördüğünü de sözlerine ekledi.

Habere göre Blinken, bununla beraber Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden diplomatik görüşmelere olan güvenini dile getirdi.

 

15/10/2023 15:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Blinken: Azerbaycan önümüzdeki haftalarda Ermenistan’ı işgal altına alabilir
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.