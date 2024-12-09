Blinken: Esad rejimi siyasi süreci reddederek kendi yıkımına yol açtı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Esad rejiminin 2011 yılından beri siyasi süreci reddetmesi ve İran ile Rusya'nın desteğine güvenmesinin bugün yıkımına yol açtığını ifade etti.

Blinken, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

14 yıllık ihtilafın ardından Suriye halkının artık ümitlenmek için sebepleri olduğunu belirten Blinken, ABD'nin kapsayıcı ve Suriyeliler tarafından yürütülen barışçıl geçiş sürecini desteklediğini bildirdi.

Blinken, "Esad rejiminin 2011 yılından bu yana güvenilir siyasi süreci reddetmesi ve Rusya ile İran'ın insanlık dışı desteğine güvenmesi yıkımına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçiş sürecinde Suriye halkının, devlet kurumlarının muhafazası, temel hizmetlerin tesis edilmesi ve kırılgan toplumların korunmasını talep etme hakkı bulunduğunu belirten Blinken, ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla angaje olarak gelişmeleri yakından takip edeceğine dikkati çekti.

Blinken, Esad rejimi ve destekçilerinin, işledikleri suçlardan dolayı hesap vermesi için uluslararası çabaları destekleyeceklerini bildirdi.

Muhalif liderlerin son günlerde yaptıkları açıklamaları not ettiklerini belirten Blinken, "Daha fazla sorumluluk aldıkça, bu kişilerin sadece sözleri değil eylemlerine de bakacağız." ifadesini kullandı.

Blinken, tüm taraflara, insan hakları ve sivilleri koruma ile uluslararası insancıl hukuka saygı duyma çağrısını yineledi.