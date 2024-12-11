Blinken, Mısır, Katar, BAE ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Suriye'deki durumu ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Suriye'deki duruma dair telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Suriye'deki gelişmelere dair telefon görüşmesinde, "Suriye halkının daha iyi bir gelecek inşa etmesi için tarihi bir fırsat olduğunu vurguladığı ve Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, dini ve etnik azınlıkları koruması ve uluslararası insani hukuka riayet etmesi gerektiğini yinelediği" belirtildi.

Açıklamada, tarafların, ayrıca Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesinin önemini vurguladıkları, istikrar, güvenlik, kapsayıcı ve şeffaf bir süreç yoluyla iktidarın barışçıl bir şekilde geçişine duyulan ihtiyaca işaret ettiği kaydedildi.

- Blinken'dan Suriye'de sivillerin korunması vurgusu

Suriye gündemli telefon görüşmelerini sürdüren Blinken'ın, bu kapsamda, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin kurumlarının, temel hizmetlerinin ve sivillere, özellikle de savunmasız topluluklara yönelik korumaların sürdürülmesinin önemini ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Blinken'ın "Suriyeliler tarafından yönetilen hesap verebilir bir Suriye hükümetine ABD'nin desteğini bir kez daha teyit ettiği" ve "insani yardım akışının kolaylaştırılması, Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının önlenmesi ve kimyasal silah stoklarının güvence altına alınıp imha edilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladığı" aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, ikilinin, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek konularını da ele aldığına işaret edildi.

- Blinken, Suriye'deki tüm grupların siyasi sürece katılabilmeleri gerektiğini yineledi

Blinken'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye'deki durumu görüştüğü kaydedilen açıklamada, ABD'li bakanın, ülkesinin Suriyeliler tarafından yönetilen bir Suriye hükümetini desteklediğini bir kez daha teyit ettiği ve Suriye'deki tüm grupların anlamlı bir siyasi sürece katılabilmeleri gerektiğini yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Blinken'ın "sivillerin korunmasının, insani yardım akışının kolaylaştırılmasının, Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının ya da komşularına tehdit oluşturmasının önlenmesinin ve kimyasal silah stoklarının güvenliğinin sağlanarak güvenli bir şekilde imha edilmesinin önemini vurguladığı" ifade edildi.

Tarafların, ayrıca Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alan bir ateşkese varılması çabalarını ele alarak İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması uygulamasını gözden geçirerek Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğin devam etmesi gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.

- Blinken, Ürdünlü mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Ayman Safadi ile de görüşen Blinken, muhatabına, ABD'nin Suriye halkı tarafından seçilen, hesap verebilir ve Suriye hükümetine verdiği desteğin altını çizdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Blinken, sivillerin korunmasının, insani yardım akışının kolaylaştırılmasının, Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının ya da komşularına tehdit oluşturmasının önlenmesi ve kimyasal silah stoklarının güvenliğinin sağlanarak güvenli bir şekilde imha edilmesinin önemini yineledi." denildi.

Arıca, ikilinin, Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak bir ateşkesin acilen sağlanmasını görüştüğü ifade edildi.