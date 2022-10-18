Bloomberg: AB kritik altyapı koruma tedbirlerini artıracak

Avrupa Birliği, Kuzey Akım'daki sızıntıların ardından, sabotajlara karşı kritik altyapıyı daha iyi korumak için Birliğe üye ülkelerin iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Bloomberg'deki habere göre, Avrupa Komisyonu, bu hafta üye ülkelere enerji başta olmak üzere, iletişim, ulaşım ve uzay gibi yüksek riskli sektörlerde iş birliğini artırma ve temel altyapı korumasını güçlendirmeyi tavsiye edecek.

Birlik ülkelerinin gelecekteki olası krizlere nasıl karşılık vereceği de planlanacak.

İlgili dokümanda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, genellikle hibrit bir saldırıya dönüşen yeni bir dizi tehdidi beraberinde getirdiğine dikkat çekildi. Bunun, Kuzey Akım'daki "sabotajla" bariz bir biçimde ortaya çıktığı vurgulandı.

Haberde ayrıca, Rusya'nın, tavan fiyat uygulamasına karşı misilleme için Avrupa altyapısını sabote edebileceği ihtimali paylaşıldı.

Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntılardan sadece haftalar sonra, Polonya'nın merkezinde Rus ham petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattında bir sızıntı keşfedilmişti.

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18/10/2022 08:41