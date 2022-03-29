Bloomberg, Rusya ve Belarus'ta faaliyetlerini durdurdu

Dünyanın önde gelen finans, ekonomi verisi ve haber platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı

ads ads ads ads
29/03/2022

ads
ads
ads
Bloomberg, Rusya ve Belarus'ta faaliyetlerini durdurdu

Dünyanın önde gelen finans, ekonomi verisi ve haber platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı. Ancak internet sitesi Bloomberg.com hizmet vermeye devam edecek.

New York merkezli Bloomberg'den yapılan açıklamada, şirketin Rusya ve Belarus'taki tüm faaliyetleri durdurduğu, özel ücretli kullanıcıların finans veri terminallerine ve işlem platformlarına artık erişemeyeceği duyuruldu.

Bir dizi Rus menkul kıymetinin alım satım işlemleri de uluslararası yaptırımlar uyarınca devre dışı bırakılıken, finans ekonomi haber, veri ve analizlerinin yayımlandığı internet sitesi Bloomberg.com hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca açıklamada, şirketin yardım organizasyonu olan "Bloomberg Philanthropies" yoluyla bölgede ve başka yerlerdeki Ukraynalılara ve mültecilere destek, malzeme ve yemek sağlamak için insani yardım kuruluşları Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Dünya Merkez Mutfağı'na 40 milyon hibe sağlayacağı belirtildi.

29/03/2022 14:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bloomberg, Rusya# Belarus
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.