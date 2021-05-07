Bloomberg’den Türkiye yorumu: Bölgesel resetleme gündemde

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Türkiye’nin son dönemde Körfez ülkeleriyle arasını iyileştirmek için çaba içinde olduğunu yazarak kapsamlı bir analiz hazırladı.

“Türkiye, bölgesel ilişkileri resetlemenin bir parçası olarak Suudi Arabistan’la görüşmek istiyor” başlığının kullanıldığı makalede, “Türkiye, gelecek hafta Suudi Arabistan’a bir ziyaret planlayarak Arap dünyasındaki etkisini artırmak istiyor” yorumunu yaptı.

Bloomberg’in makalesinde, “2018’de İstanbul’daki konsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından gelecek hafta düzenlenecek ziyaret o zamandan beri bir ilk olacak. 11 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan ziyaretten önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ilişkileri iyileştirmenin yollarını bulmak için Salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti” ifadesi kullanıldı.

BIDEN’IN İSTEDİĞİ OLUYOR

Bloomberg, “Türkiye, Libya ve Suriye’deki sorunları çözmek ve bölgesel ticaret ve enerji konusunda oluşan gerilimi azaltmak için Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerini resetlemek istiyor. Bu hamle ABD Başkanı Joe Biden’ın Kasım ayında seçimi kazanmasından sonra istediği Orta Doğu’daki ilişkilerin yeniden geniş ölçekte düzenlenmesi hamlesiyle eş gidiyor” iddiasını ortaya attı.

Makalede, “Erdoğan yönetiminde Türkiye, Müslüman Kardeşler’in destekçisi oldu ve bu siyasi hareket birçok Arap hükümeti tarafından yönetime tehdit olarak görülüyor. Türkiye’nin Riyad ve Abu Dabi’yle ilişkilerini düzeltmek için Müslüman Kardeşler’e desteğini kesip kesmeyeceği belli değil. Suudi Arabistan, Türk işletmeler için bölgedeki en büyük pazarlardan biriydi. Türk şirketler geçen yıl Suudi yetkililerin Türk mallarının geçişine izin vermediğinden yakınmıştı. Kaşıkçı cinayeti sonrasında gerilen ilişkilerle birlikte Türk ithalatçıların verilerine göre ithalat yüzde 90 oranında azalmıştı” denildi.

“ERDOĞAN BAZI ADIMLAR ATTI”

Türkiye ile Mısır’ın 2013’te Muhammed Mursi’nin devrilerek Cumhurbaşkanı Sisi’nin göreve gelmesiyle ilişkilerinin kötü bir hale geldiğini aktaran Bloomberg, iki ülkenin birçok konuda sık sık karşı karşıya geldiğini yazarak, “Erdoğan son aylarda ilişkileri iyileştirmek için bir takım adımlar attı ve Türkiye’nin Mısır ile deniz sınırı konusunda anlaşmayı umut ettiğini söyledi” ifadesini kullandı.

Öte yandan Mısır ve Türkiye arasında uzun zamandır ilk kez yapılan üst düzey görüşmeler dün tamamlandı. Reuters, Türkiye ile Mısır arasında yıllar sonra yapılan ilk üst düzey görüşmede birçok konunun gündeme geldiği duyuruldu.

İki ülkenin bakan yardımcısı düzeyinde yürütülen ve Kahire’de gerçekleşen resmi görüşmelerinden sonra Dışişleri Bakanlığı’ndan dün akşam yazılı açıklamada, “Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur” denildi.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER LİDERLERİ İADE EDİLMEYECEK

Açıklamada görüşmeler “samimi havada ve kapsamlı içerikte” olarak nitelendi. Açıklamada iki ülkenin görüşmenin sonuçlarını değerlendirdikten sonra atılacak adımları kararlaştıracağı ifade edildi.

Mısır’dan iki istihbarat kaynağı Reuters’a konuşarak iki ülke arasında Libya konusundaki sorunları gidermek amacıyla Libya’nın da katılacağı üçlü bir toplantı düzenlemek üzere Ankara’nın hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti. Aynı kaynaklar heyetin, Türkiye’nin Müslüman Kardeşler liderlerini Mısır’a iade etmeyeceğini de belirttiğini ifade ettiler.

Bu habere tepkiniz:



07/05/2021 09:13